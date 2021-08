O Atlético enfrenta o Fluminense, nesta quinta-feira (26), às 21h30, no estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. É o início de uma disputa que vale muito para o Galo. Eliminar o Tricolor, significaria ao time mineiro mais R$ 7,3 milhões de premiação, encerraria um tabu de cinco anos sem chegar a uma semifinal do torneio e manteria a fama de visitante indigesto na temporada.

Cofres cheios

Até o momento, o Alvinegro angariou R$ 7,85 milhões com premiações na competição mata-mata. Foram R$ 1,7 milhão na terceira fase, R$ 2,7 milhões nas oitavas de final e R$ 3,45 milhões por estar presente nas quartas. Se avançar às semifinais, o Atlético recebe mais R$ 7,3 milhões.

O campeão fatura mais R$ 56 milhões, e o vice, R$ 23 milhões.

Tabu

O Galo tentará findar um tabu de cinco anos sem participar de uma semifinal de Copa do Brasil. A última vez que a equipe disputou essa etapa foi na edição 2016, quando, após desclassificar o Juventude nas quartas, bateu de frente com o Internacional. Na ocasião, o time mineiro levou a melhor e foi para a final, perdendo o título para o Grêmio.

Depois disso, parou nas quartas de final em 2017 e 2019, nas oitavas de 2018 e na segunda fase de 2020.

Fora de casa

O Atlético também busca um triunfo nesta noite para melhorar ainda mais seu rendimento como visitante em 2021. Em 23 jogos fora de casa na temporada, a equipe alvinegra soma 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, aproveitamento de 66,67%. Até agora, foram 29 gols marcados e 16 sofridos.

Retrospecto

Este será o 97º confronto da história entre Fluminense e Atlético. Houve 37 triunfos alvinegros, 30 vitórias tricolores e 29 empates.

O confronto de volta acontece no dia 16 de setembro, no mesmo horário, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, Nino e Egídio; André, Martinelli e Yago Felipe; Luiz Henrique, Lucca e Fred (Abel Hernández)

Técnico: Marcão

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Vargas

Técnico: Cuca



DATA: 26 de agosto de 2021 (quinta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Nilton Santos

CIDADE: Rio de Janeiro (RJ)

MOTIVO: Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Anderson Daronco (Fifa), auxiliado por Rafael da Silva Alves (Fifa) e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV

