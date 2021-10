John Kennedy, de 19 anos, substituiu o veterano Fred e marcou os dois primeiros gols da vitória do Flu

Com muitos desfalques, o Flamengo não conseguiu superar o Fluminense na noite deste sábado (23), no Maracanã. Com dois gols de John Kennedy, de 19 anos, o Tricolor venceu o Fla-Flu por 3 a 1 – Renê descontou, mas Abel Hernández voltou a ampliar.

Com a derrota, o Flamengo parou em 46 pontos, a dez do Atlético. Agora com um jogo a menos que o Galo, o Rubro-Negro pode ver a distância aumentar para 13, caso o time comandado por Cuca vença o Cuiabá neste domingo (24), às 16h, no Mineirão.

A equipe de Renato Gaúcho perdeu uma posição na tabela. O novo vice-líder é o Fortaleza, que venceu o Athletico-PR neste sábado e chegou a 48 pontos, a oito do Atlético. Porém, o Tricolor tem duas partidas a mais que o Alvinegro neste momento.

Quem também pode terminar a rodada na segunda colocação é o Palmeiras, que receberá o Sport, na segunda-feira, às 21h30, no Allianz Parque.

O Alviverde, que tem um jogo a mais que o Galo, inicia a rodada a dez pontos do líder do Brasileirão.

Leia mais:

