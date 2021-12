Dodô volta ao time titular do Atlético, enquanto principais jogadores serão preservados para a Copa do Brasil

Campeão, o Atlético encerra sua participação no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (9). Às 21h30, será a vez de encarar o Grêmio, em Porto Alegre. Enquanto o Galo já tem o título garantido e foca agora na final da Copa do Brasil, o Tricolor tenta escapar do terceiro rebaixamento de sua história.

Para evitar a queda para a Série B, o time gaúcho precisa vencer e contar com derrotas de Bahia e Juventude, que enfrentam, respectivamente, o Fortaleza e o Corinthians. Essas partidas serão disputadas na capital cearense e em Caxias do Sul.

Na Arena do Grêmio, o Atlético deve jogar com os reservas, enquanto os donos da casa terão desfalques. Confira as prováveis escalações.

Provável escalação do Grêmio

Principal contratação do Grêmio para a temporada, o atacante Douglas Costa volta de cumprir suspensão e não enfrenta o Atlético. Ele pediu liberação da diretoria para fazer uma festa de casamento no Rio de Janeiro nessa terça-feira (7), mas a solicitação foi recusada.

Um desfalque para o técnico Vagner Mancini é o zagueiro Walter Kannemann, que cumprirá suspensão automática. O jogador argentino aproveitará para realizar uma cirurgia no quadril.

O Grêmio deve entrar em campo com: Gabriel Grando; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Provável escalação do Atlético

No domingo (12), o Atlético iniciará a disputa da final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. Assim, Cuca deve poupar os principais jogadores diante do Grêmio. Um treino para o time titular está marcado para esta quinta-feira, na Cidade do Galo.

Em Porto Alegre, o time alvinegro deve ser formado por: Rafael; Guga, Nathan Silva, Micael e Dodô; Tchê Tchê, Alan Franco e Dylan (Hyoran); Savarino, Eduardo Sasha e Vargas.

Arbitragem

O jogo será apitado pelo paulista Raphael Claus, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva, de Goiás, e Daniel Luis Marques, de São Paulo.

O VAR será Wagner Reway, da Paraíba.

Onde assistir ao jogo entre Grêmio e Atlético

A partida na Arena do Grêmio terá transmissão da Globo, do SporTV e do Premiere.

Leia mais:

Com possibilidade de o Atlético rebaixar o Grêmio, Cuca defende 'respeito ao campeonato'

Com Flamengo distante, Atlético pode igualar maior vantagem sobre vice-campeão em pontos corridos