Sob o comando de Cuca, Atlético venceu 14 partidas e empatou quatro nas últimas 18 rodadas do Brasileirão

Há 18 jogos invicto no Campeonato Brasileiro, o Atlético pode igualar um recorde histórico se permanecer sem derrotas nas três próximas rodadas. Em 1977, ano em que foi vice-campeão brasileiro invicto, o Galo ficou 21 partidas sem perder.

Para igualar o feito, o time comandado por Cuca tem de vencer ou pelo menos empatar os jogos com o Atlético-GO, neste domingo, e com Cuiabá e Flamengo, nas rodadas seguintes do Brasileirão.

Líder, com 56 pontos em 25 jogos, o time alvinegro não é derrotado desde a sétima rodada, quando perdeu para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro. Desde então, são 14 vitórias e quatro empates.

Para igualar o aproveitamento de 1977, o Atlético precisa vencer seus três próximos compromissos. Afinal, o time da geração de Toninho Cerezo e Reinaldo ganhou 17 partidas e empatou outras quatro.

Perto do título

Mais do que repetir a sequência de invencibilidade de uma das maiores equipes da história do Atlético, os comandados por Cuca ficarão próximos do título caso completem 21 jogos sem perder.

O terceiro jogo da sequência de compromissos do Galo é justamente o confronto direto pela taça. Em 30 de outubro, será a vez de enfrentar o Flamengo, no Maracanã.

Neste momento, o Rubro-negro está a 11 pontos do Atlético. A distância poderá diminuir para cinco se a equipe carioca vencer os dois jogos que tem a menos que os mineiros.

Virtualmente, uma vitória no confronto direto pode deixar o Flamengo a apenas dois pontos do Galo. Em contrapartida, se vencer, o time alvinegro pode abrir 14 pontos de distância, caso a vantagem atual não se altere nas duas próximas rodadas.

