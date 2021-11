O sonho está próximo. A vitória por 1 a 0 sobre o América, neste domingo (7), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou o Atlético mais perto de conquistar um título que não chega há 50 anos.

Se em campo o duelo foi muito disputado, e o triunfo veio de maneira suada, das arquibancadas, o torcedor alvinegro assumiu o protagonismo do clássico.

As 60.142 pessoas que acompanharam ao duelo no Gigante da Pampulha foram responsáveis por quebrar dois recordes.

O primeiro deles foi o de maior público do futebol brasileiro no ano. Aumentando a relevância da marca alcançada neste domingo, os espectadores desta tarde construíram o novo recorde de torcedores do Atlético na era do novo Mineirão, iniciada em 2013.

Tributo à Marília Mendonça

Antes da bola rolar, cenas emocionantes foram presenciadas nas arquibancadas do principal palco do futebol mineiro. Quando o sistema de som do estádio tocou, em várias oportunidades, músicas de Marília Mendonça, que faleceu na última sexta, vítima de um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, o público cantou, a plenos pulmões, em mais um tributo à cantora.

Completando as homenagens, um minuto de silêncio foi respeitado em memória à rainha do sertanejo.

Momento emocionante no @Mineirao. Torcedores do @Atletico cantam músicas de Marília Mendonça @MariliaMReal, que faleceu na última sexta. Após as canções, muitos aplausos e gritos pic.twitter.com/ErxrV686tY — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) November 7, 2021

Festa

Empolgados com a real possibilidade de ver o Galo conquistar o principal campeonato do país, os atleticanos fizeram a festa durante os 90 minutos.

Com o jogo muito truncado, especialmente no primeiro tempo, com poucas chances de gol, o torcedor assumiu a responsabilidade de empurrar o time. Na segunda etapa, o tento de Guilherme Arana "explodiu" o estádio (Veja abaixo)

Torcida do @Atletico explode após o gol de Guilherme Arana pic.twitter.com/oC6vnK8P7Y — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) November 7, 2021

O grito de “vamos Galo ganhar o Brasileiro” foi a principal trilha sonora da partida, inclusive após o apito final.

Ao término do do jogo, houve muita festa, mas, ainda precavidos, os torcedores não soltaram o grito de campeão, mesmo com a vantagem na tabela e os oito confrontos restantes para o fim da competição.

Entretanto, a empolgação, na saída e no entorno do Gigante da Pampulha, seja com a voz ou com as buzinas dos carros, deixa claro que a confiança dos atleticanos, que já era alta, aumentou ainda mais com a vitória no clássico deste domingo.