Artilheiro do Brasileirão, com 19 gols. Artilheiro da Copa do Brasil, com oito. Hulk sobrou em sua primeira temporada pelo Atlético. Ao fim do triunfo por 2 a 1, na Arena da Baixada, o Vingador era só festa para falar da “Tríplice Coroa” do Galo, como ele próprio salientou.

"Muito feliz, com meus companheiros. Conquistamos um titulo que o clube buscava depois de 50 anos (Brasileiro) e agora conseguimos a Tríplice Coroa. É gratificante. Tenho que ajoelhar e agradecer a Deus todos os dias", disse à Globo.

E destacou o fator principal para o título da Copa do Brasil. "Fator principal foi nossa humildade, respeitamos a equipe adversária. E a gente conseguiu um placar muito bom", comentou.

Nesta temporada, Hulk marcou 36 gols em 68 jogos.

