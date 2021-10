Ao fim do jogo contra a Chapecoense, o atacante Hulk não escondia a insatisfação pelos dois pontos desperdiçados na Arena Condá, nesta quarta-feira (6). De acordo com o camisa 7, a eliminação na Libertadores ainda está “pesando” no Galo, além da sequência forte de jogos.

"Empate amargo para a gente. Queríamos somar mais três pontos. Não conseguimos. A gente vem de bastante esforço de jogar Libertadores, e psicologicamente todo mundo ficou abatido com a eliminação. Depois tivemos uma partida contra o Inter em um campo pesado, e agora em outro campo pesado. Daqui três dias tem mais um duelo importante (contra o Ceará no Mineirão, no sábado)”, destacou ele ao Premiere.

Ainda segundo Hulk, o cansaço foi preponderante para o avante desperdiçar uma chance clara de gol no último lance do confronto com a Chape.

"Se eu estivesse mais descansado, com a perna melhor, poderia ter ido melhor. Mas não podemos nos apegar nisso. É continuar trabalhando, com foco para ser campeão", disse.

Leia mais:

Atlético tropeça fora de casa e empata com a lanterna Chapecoense

Chape é a equipe que mais atrapalhou o Galo no Brasileiro; confira a lista de pontos perdidos