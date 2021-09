Começa nesta segunda-feira (20), a partir das 21h, a venda de ingressos para o jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores entre Atlético e Palmeiras, que se enfrentam no dia 28 de setembro, às 21h30, no Mineirão.

O valor mais alto do bilhete é R$ 720 (confira abaixo todas as informações referentes à venda de ingressos).

O clube alvinegro informa ainda que, no dia da partida, todos os portões de acesso à Esplanada do Mineirão serão fechados às 20h30, uma hora antes do início do duelo.

Este será o segundo confronto do Galo com a presença da Massa no Gigante da Pampulha na temporada. O primeiro foi a vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, em 18 de agosto. Por conta de episódios de aglomeração, a PBH proibiu a entrada de torcedores nas partidas em arenas de BH. A retomada se dará no jogo contra o Palmeiras.

Torcida do Galo na partida contra o River Plate, pelas quartas de final da Libertadores

DATAS E HORÁRIOS DE INÍCIO DA VENDA PARA CADA CATEGORIA:

20/9 (21h): GNV Preto e GNV Forte e Vingador (65% de desconto)

21/9 (21h): GNV Prata (55% de desconto)

22/9 (21h): GNV Branco / GNV Clubes (50% de desconto)

23/9 (9h): Compradores de Camarotes e Cadeiras da Arena MRV (sem desconto)

23/9 (21h): Não sócios (sem desconto)

Os sócios GNV Forte e Vingador, GNV Preto e GNV Prata poderão comprar o seu ingresso, com o respectivo desconto, e mais um ingresso adicional com 50% de desconto.

Sujeita à disponibilidade de ingressos, a venda será exclusivamente on-line, pelo galonaveia.com.br. Para efetuar a compra, é necessário informar nome completo, CPF e Telefone.

PREÇOS JÁ COM DESCONTOS:

Laranja Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 147,00

GNV Prata: R$ 189,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 210,00

Ingresso Adicional: R$ 210,00

Não Sócio: R$420,00

Laranja Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 147,00

GNV Prata: R$ 189,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 210,00

Ingresso Adicional: R$ 210,00

Não Sócio: R$420,00

Amarelo Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 147,00

GNV Prata: R$ 189,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 210,00

Ingresso Adicional: R$ 210,00

Não Sócio: R$420,00

Amarelo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 147,00

GNV Prata: R$ 189,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 210,00

Ingresso Adicional: R$ 210,00

Não Sócio: R$420,00

Vermelho Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 182,00

GNV Prata: R$ 234,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 260,00

Ingresso Adicional: R$ 260,00

Não Sócio: R$520,00

Vermelho Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 182,00

GNV Prata: R$ 234,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 260,00

Ingresso Adicional: R$ 260,00

Não Sócio: R$520,00

Roxo Superior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 217,00

GNV Prata: R$ 279,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 310,00

Ingresso Adicional: R$ 310,00

Não Sócio: R$620,00

Roxo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 252,00

GNV Prata: R$ 324,00

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 360,00

Ingresso Adicional: R$ 360,00

Não Sócio: R$720,00

OBS: os descontos concedidos aos sócios Galo na Veia não são cumulativos com a venda de meia entrada.

INFORMAÇÕES DE ACESSO AO ESTÁDIO

ABERTURA DA ESPLANADA: 18h30

ABERTURA DOS PORTÕES DE ACESSO AO INTERIOR DO ESTÁDIO: 19h30

De acordo com o novo protocolo da PBH para jogos de futebol profissional, os portões de acesso à esplanada serão fechados uma hora antes do início da partida, portanto, às 20h30.

Está permitida a venda de bebidas alcoólicas tanto na esplanada como no interior do estádio, até o intervalo do jogo.

O TORCEDOR TERÁ ACESSO AO ESTÁDIO SOMENTE MEDIANTE AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

a) Apresentar o voucher do ingresso nominal (digital ou impresso). Dê preferência ao ingresso impresso para contribuir com o fluxo de entrada;

b) Apresentar teste de Covid-19 IMPRESSO, com resultado negativo, realizado no período de 72 horas que antecede a partida, independentemente de o torcedor já estar plenamente vacinado. Os testes serão, obrigatoriamente, recolhidos nos portões de acesso ao estádio;

c) Apresentar documento de identificação;

d) Utilizar máscara (obrigatoriamente cobrindo boca e nariz).

TESTES: Serão aceitos somente resultados IMPRESSOS dos testes tipo RT - PCR ou testes rápidos de Antígeno, realizados no período de 72 horas que antecede a partida, em qualquer laboratório. O Clube negociou com vários fornecedores para que os torcedores possam realizar os testes com o menor custo possível.

Os preços do teste rápido de Antígeno variam de R$39 a R$82 e o torcedor deverá apresentar o voucher da compra do ingresso ou o cartão Galo na Veia para obter o desconto na realização do teste. O Atlético está empenhado em evitar fraudes e será rigoroso na fiscalização dos referidos testes.

Lista de parceiros para a realização dos testes:

Axial, Droga Clara, Drogaria Araújo, Hermes Pardini, Laboratório Integral, Laboratório São Marcos, Laboratório São Paulo, Laborclínica e Mater Dei.

