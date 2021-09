Daqui a três dias, o Atlético vai enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, na partida de ida das semifinais da Copa Libertadores. Antes disso, o Alvinegro terá outra pedreira, sob um viés diferente. Neste sábado (18), às 19h, o Galo encara o Sport, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo com caráter de “jogo de xadrez”.

O time mineiro vai precisar de paciência para superar o ferrolho do Leão, que, apesar de ser o vice-lanterna da competição nacional, detém a segunda melhor defesa da Série A, com 15 gols sofridos. A retaguarda menos vazada é justamente a dos comandados de Cuca, com 13 gols.

Por outro lado, o Sport possui o pior ataque do torneio, com apenas oito tentos anotados. Ou seja, sem tanta força ofensiva, mas com um setor defensivo sólido, a equipe pernambucana vai para o Mineirão com, no máximo, a proposta de jogar por uma bola. Um empate com o Atlético teria um gostinho de vitória ao Leão.

Atualmente com 42 pontos, na liderança do Brasileiro, o Galo tenta ampliar a vantagem sobre o Palmeiras (35 pontos) e Flamengo (34 pontos e dois jogos a menos).

Time comandado por Cuca detém a melhor defesa do Campeonato Brasileiro

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Nacho; Diego Costa (Vargas) e Hulk

Técnico: Cuca

SPORT

Maílson; Hayner, Sabino, Thyere, Chico e Sander; Marcão Silva, Hernanes e Everton Felipe; Mikael e André

Técnico: Gustavo Florentín

DATA: 18 de setembro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Vinicius Gonçalves Dias Araujo, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa) e Daniel Paulo Ziolli, todos de São Paulo

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere

