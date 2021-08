Missão impossível apontar um atleta que tenha jogado mal contra o Palmeiras, na vitória alvinegra, por 2 a 0, nesse sábado (14), no Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao fim do duelo, os autores do nono triunfo seguido do Galo na competição exaltaram a força do grupo.

"Uma vitória contra um concorrente direto. E era muito importante fazer o dever de casa. Todos estão de parabéns. Seguir trabalhando e evoluindo para conseguir nossos objetivos", afirmou Nathan Silva, um dos pilares do melhor sistema defensivo da Série A, o do Atlético, que levou apenas 11 gols no torneio.

O maior artilheiro alvinegro no Novo Mineirão, Savarino, também enfatizou essa grande vitória do time mineiro.

"Precisávamos (vencer) para ter uma vantagem de cinco pontos na liderança (sobre o Palmeiras). Parabéns a todo o grupo. Graças a Deus, fiz dois gols, e conseguimos vencer o jogo", comentou.

O Atlético volta a campo nesta quarta-feira (18), às 21h30, contra o River Plate, no Mineirão, pela partida de volta das quartas de final da Libertadores.