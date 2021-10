Vindo de sete partidas sem perder, sendo quatro vitórias e três empates, o América enfrenta o Juventude neste sábado (9), às 21h, no Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em décimo lugar na Série A, com 30 pontos, o time mineiro vai em busca de seu oitavo triunfo na competição (confira as prováveis escalações mais abaixo).

Já a equipe de Caxias do Sul, com 27 pontos e na 15ª posição, vem de uma derrota por 3 a 1 para o Sport, na Ilha do Retiro, e tenta se aproveitar do fator casa para se reabilitar.

América e Juventude empataram no Independência, em 1 a 1, em confronto válido pela sexta rodada, na estreia do técnico Vagner Mancini no Coelho.

Goleiro Matheus Cavichioli vem sendo um destaques do Coelho neste Brasileirão

América

O time mineiro não repetirá a escalação para este próximo duelo. Autor de um dos gols na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Palmeiras, na última quarta-feira (6), o lateral-direito Patric terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Diego Ferreira é o único atleta do setor disponível.

Já o meia-atacante Zárate, com dores na coxa direita, dificilmente reunirá condições de jogo. Caso não possa atuar, Felipe Azevedo deve ocupar o lugar dele.

Juventude

O goleiro Douglas Friedrich levou pontos na cabela, após um choque com o volante Marcão, do Sport, na partida passada. Ele vem sendo reavaliado e caso não possa entrar em campo será substituído por Marcelo Carné.

Onde assistir

O jogo será transmitido apenas pelo Premiere.

Leia mais:

Rebaixamento, Sul-Americana e Libertadores: veja as probabilidades para o América no Brasileirão

Ainda invicto, América tem a segunda melhor campanha do returno do Campeonato Brasileiro

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE

Douglas Friedrich (Marcelo Carné); Michel, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Jadson e Guilherme Castilho; Marcos Vinícius, Roberson e Capixaba

Técnico: Marquinhos Santos

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê, Juninho e Ademir; Felipe Azevedo e Fabrício Daniel

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 9 de outubro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Alfredo Jaconi

CIDADE: Caxias do Sul (RS)

MOTIVO: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone, todos do Rio de Janeiro

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere