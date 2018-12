A diretoria do Cruzeiro colocou como priodidade para 2019 a contratação de quatro jogadores, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, um atacante (negocia com Luan, do Grêmio) e um meia. Os alas que a Raposa está perto de contratar são: Gilberto e Dodô.

A diretoria celeste tem acordo alinhado com esses dois atletas. Gilberto, lateral-direito de 25 anos, jogou no Fluminense nesta temporada - mas pertence à Fiorentina -, e Dodô é o lateral-esquerdo que jogou como titular no Santos neste ano, mas pertence à Sampdoria.

Segundo apurou o HD, o Cruzeiro aguarda Gilberto em Belo Horizonte para que ele seja submetido a exames médicos. Se o jogador for aprovado assinará contrato com o time estrelado. O jogador não atua desde o dia 25 de agosto por causa de um tratamento por causa de edema ósseo no joelho esquerdo.

A informação do interesse do clube celeste em Gilberto foi citada no começo de dezembro pelo portal Superesportes, e o Hoje em Dia avançou nas tratativas. Bem como o nome de Dodô, citado nesta segunda-feira pelo Globoesporte.com, mas que nos bastidores a diretoria comenta que a contratação desse jogador está 90% fechada.

Lateral pela direita

Gilberto tem contrato com a Fiorentina até junho de 2020, mas foi emprestado pelos italianos Fluminense em janeiro deste ano. O acordo do lateral com o time carioca é válido até dezembro, mas não será renovado.

A relação da diretoria do Cruzeiro com o Fluminense é muito boa, inclusive os clubes negociam por Bruno Silva, volante que está de saída da Toca e deve vestir a camisa do Tricolor das Laranjeiras. Outro volante, Jadson, pedido por Mano Menezes, deve chegar à Toca.

Na tarde da última sexta-feira, o empresário Carlinhos Sabiá, que cuida dos interesses de Bruno Silva, conversou com membros da diretoria estrelada. O diretor de futebol do Flu, Paulo Angioni, também. E o acerto entre as partes está muito encaminhado.

"O Bruno Silva não é dífícil, pois vários clubes querem ele. Inclusive tem um jogador que o Cruzeiro quer, e o clube interessa no Bruno Silva e estamos negociando (e é o Jadson). Está bem encaminhado, é um jogador que o Mano pediu e vai ser importante taticamente", disse Itair Machado à reportagem.

Dodô

Outro jogador que deve ser contratado é o lateral-esquerdo Dodô. O Cruzeiro conversa com a Sampdoria e até o fim deste ano pode anunciar a contratação do atleta, que vem para disputar posição com Egídio. Marcelo Hermes está de saída do clube, já se despediu, e por isso Dodô está praticamente acertado para integrar o plantel celeste em 2019.

O Peixe tinha preferências contratuais para adquirir Dodô, e até o dia 31 de dezembro precisava pagar e 2 milhões de euros (cerca de R$ 8 milhões), mas deve perder o jogador na próxima temporada.

Como revelou o Hoje em Dia, o Cruzeiro havia acertado com a Sampdoria em meados deste ano uma negociação que envolvia o atacante Raniel. Porém, após tudo definido e acertado, detalhes burocráticos travaram o negócio.

Raniel também foi oferecido ao Santos quando o Cruzeiro tentou trazer o atacante Bruno Henrique. A negociação entre Raposa e o Alvinegro Paulista, segundo Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, está encerrada.

Rodinei

Quem o Cruzeiro chegou a oficializar interesse, mas já desistiu da contratação foi o lateral-direito Rodinei, do Flamengo. Ao Hoje em Dia o vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado, confirmou que houve conversasmas que as tratativas não avançaram.

"O Rodinei é um lateral que interessa ao Cruzeiro, mas o Flamengo não conseguiu contratar outro e por isso não vai colocá-lo no mercado", explicou.