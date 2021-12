Sob o comando de Marquinhos Santos, América depende apenas de si para alcançar vaga para a Libertadores

Com o Atlético já campeão, o Campeonato Brasileiro chega à última rodada com o foco voltado para as brigas por vagas para competições continentais e para a luta contra o rebaixamento para a Série B. Dos 20 participantes, 12 estão envolvidos nessas disputas.

Confira, a seguir, o que cada equipe precisa para alcançar seu objetivo.

Briga por fase de grupos da Libertadores

Além do Athletico-PR, que venceu a Copa Sul-Americana, cinco times já garantiram participação na Copa Libertadores de 2022. O campeão Atlético, o vice Flamengo e o terceiro colocado Flamengo, assim como Corinthians e Fortaleza, já têm presença garantida na fase de grupos.

Resta uma vaga no G-6. Por enquanto, ela pertence ao Red Bull Bragantino. Ou seja, uma vitória sobre o Internacional, em Bragança Paulista, garantirá a equipe paulista na fase de grupos da Libertadores.

Fluminense e América também podem se classificar para a competição continental já “saltando” as fases preliminares. Porém, a situação para o Coelho depende de uma combinação improvável de resultados.

O Tricolor Carioca chegará ao G-6 somente se vencer a lanterna Chapecoense e o Red Bull Bragantino não ganhar o duelo com o Inter.

Já o América precisa superar o São Paulo, em casa, e torcer para que o Fluminense não vença e o Red Bull Bragantino seja derrotado. Além disso, o Coelho precisaria tirar uma desvantagem de seis gols de saldo para os paulistas (8 a 2).

Disputa por últimas vagas da Libertadores

Com 13 vitórias e vantagem de 13 gols de saldo para o nono colocado Atlético-GO, o Bragantino está, praticamente, assegurado entre os oito primeiros colocados. Restariam, assim, duas vagas para a Copa Libertadores. E sete times ainda têm chances.

Fluminense e América dependem apenas de si. Se vencerem as partidas contra Chapecoense e São Paulo, respectivamente, estarão na Libertadores de 2022.

O Atlético-GO se classificará caso vença o Flamengo, em Goiânia, e Fluminense ou América tropecem.

Já o Ceará precisa ganhar do Palmeiras, fora de casa, e torcer para dois resultados negativos entre os três times que estão acima na tabela: o Tricolor Carioca, o Coelho e o Dragão.

Para o Santos (11º), Inter (12º) e São Paulo (13º), as chances são remotas. Além de vencer, o trio precisa contar com outros diversos tropeços para chegar à principal competição do continente.

Veja quais são os compromissos de quem disputa uma vaga na Libertadores:

Fluminense x Chapecoense

América x São Paulo

Atlético-GO x Flamengo

Palmeiras x Ceará

Santos x Cuiabá

Red Bull Bragantino x Internacional

Luta contra o rebaixamento

Enquanto Chapecoense e Sport já foram rebaixados para a Série B, quatro times ainda brigam pela permanência na elite do futebol nacional.

A situação mais crítica é a do Grêmio, que enfrenta o Atlético, em Porto Alegre. Além de vencer o campeão brasileiro, o Tricolor Gaúcho precisa contar com derrotas de Bahia e Juventude.

Para seguir na Série A, a equipe de Caxias do Sul precisa ganhar a partida contra o Corinthians, em casa, e que os baianos não vençam ou que o Cuiabá seja derrotado.

Já o Bahia, por sua vez, depende apenas de si. Uma vitória sobre o Fortaleza, fora de casa, evitará o rebaixamento, independentemente de outros resultados.

O cenário mais confortável é o do Cuiabá, que cairá para a Segunda Divisão somente se perder para o Santos, na Vila Belmiro, e Bahia e Juventude vencerem seus jogos.

As partidas dos times que lutam contra o rebaixamento são:

Grêmio x Atlético

Juventude x Corinthians

Fortaleza x Bahia

Santos x Cuiabá

Classificação para a Copa Sul-Americana

Entre os 20 participantes da Série A, apenas um time não se classificará para competições continentais ou será rebaixado. Isso acontecerá com o 16º colocado. Atualmente, essa posição é ocupada pelo Bahia.

Assim, entre o quarteto que luta para permanecer na Série A, dois ficarão na elite e um se classificará para a Copa Sul-Americana.

O Cuiabá depende apenas de si e ficará com a vaga se conseguir, pelo menos, um empate com o Santos, na Vila Belmiro.

Leia mais:

Com possibilidade de o Atlético rebaixar o Grêmio, Cuca defende 'respeito ao campeonato'

América pode obter sua melhor colocação na história do Brasileirão