No primeiro turno da Série B, Cruzeiro e Londrina empataram por 2 a 2 no Mineirão

Nesta sexta-feira (5), o Cruzeiro enfrentará o Londrina, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo será no Estádio do Café, no Paraná, às 21h30. Atualmente, a Raposa ocupa o 14° lugar na tabela de classificação, enquanto o Tubarão é o 17°.

A última vez que as equipes se encontraram foi em julho deste ano e o placar ficou empatado por 2 a 2, no Mineirão.

Provável escalação do Cruzeiro

Após o empate com o Vila Nova em um placar de 1 a 1, o Cruzeiro chega para o jogo com a missão de conquistar os três pontos e se manter longe da zona de rebaixamento. A possibilidade de o time descer para a Série C é de 8,8% segundo o site de probabilidades da UFMG.

Foram relacionados 26 jogadores para o duelo contra o Londrina, apesar de que somente 23 podem assinar a súmula.

O lado positivo para a Raposa é a volta do atacante Vitor Leque, que cumpria suspensão automática, e a do meia Claudinho, recuperado da Covid-19. Dessa forma, o Cruzeiro pode chegar ao embate com o setor mais ofensivo.

Em contrapartida, Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o zagueiro Léo Santos, devido ao terceiro cartão amarelo recebido na partida contra o Vila Nova. Seu substituto deve ser Ramon.

Convocado para representar a Seleção Boliviana nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Marcelo Moreno também não enfrentará o Londrina.

Negativados para a Covid-19, após um primeiro teste inconclusivo, os zagueiros Eduardo Brock e os atacantes Rafael Sóbis e Bruno José estão confirmados entre os relacionados.

O Cruzeiro deve entrar em campo com: Fábio; Rômulo, Eduardo Brock, Ramon e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Bruno José (Wellington Nem), Thiago e Vitor Leque.

Provável escalação do Londrina

O Londrina chega para a competição após vitória de 1 a 0 sobre o Remo. O Tubarão, atualmente com 38 pontos, e, pertencente a zona de rebaixamento, neste jogo, luta para subir na tabela.

Durante a partida contra o Remo, o atacante Zeca saiu com dores na coxa e ainda não é certeza para o duelo contra a Raposa. Ele foi diagnosticado com um edema e, na sexta-feira, será reavaliado. Caso o jogador não seja liberado, Salatiel deve substituí-lo.



Outro possível desfalque é o jogador Roberto, que também questionou dores musculares, porém, ainda não há informações sobre seu estado.

Por outro lado, o técnico Márcio Fernandes pode voltar a contar com Marcelinho e Caprini no ataque. Ambos estavam cumprindo período de suspensão.

Assim, a provável escalação do Londrina é formada por: César; Elacio Cordoba, Marcondes, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas; Marcelinho (Caprini), Salatiel (Zeca) e Roberto.

Onde assistir a Londrina x Cruzeiro

A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv e Premiere.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X LONDRINA

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Eduardo Brock, Ramon e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Bruno José (Wellington Nem), Thiago e Vitor Leque

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

LONDRINA

César; Elacio Cordoba, Marcondes, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas; Marcelinho (Caprini), Salatiel (Zeca) e Roberto.

Técnico: Márcio Fernandes



DATA: 5 de novembro de 2021 (sexta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Estádio do Café

CIDADE: Londrina

MOTIVO: 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Alexandre Vargas Tavares de Jesus auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Thiago Gomes Magalhães. Trio do Rio de Janeiro.

VAR: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão, de Goiás.

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere

