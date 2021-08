Apesar de o Cruzeiro ter conseguido apenas dois pontos em seis disputados no Independência nesta Série B do Campeonato Brasileiro, por conta dos empates com Vitória e Sampaio Corrêa, o técnico Vanderlei Luxemburgo aponta uma evolução da Raposa em termos de atuações.

"Futebol tem uma parte complicada que é o emocional. Importante que vejo progresso na equipe. Saímos atrás do Brusque e viramos. Saíamos atrás do Vitória, viramos, e eles empataram. Hoje (sábado), empatamos e podíamos ter vencido. O trabalho está se encaixando, está tudo num processo em aberto. Estamos crescendo, no caminho certo em produtividade da equipe", afirmou ele, após o 1 a 1 com o Bolívia Querida, neste sábado (14).

Com 18 pontos, o time celeste caiu da 15ª para a 16ª posição do campeonato, após 18 rodadas realizadas. Mesmo assim, Luxa mantém o otimismo.

“A equipe esteve bem compacta. Vi uma equipe equilibrada. Tomamos o gol (contra o Sampaio), continuamos em equilíbrio, empatamos e poderíamos ter virado, ter feito um segundo e um terceiro gols. Falta um jogo ainda no primeiro turno e mais 19 no segundo. Vejo um crescimento, o que dá uma sensação de que coisa boa pode acontecer”, disse.

Na terça-feira (17), às 19h, no estádio dos Aflitos, a equipe estrelada enfrenta o Náutico, no encerramento do turno.