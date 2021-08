Um dos lances emblemáticos do empate em 0 a 0 entre CRB e Cruzeiro foi a áspera discussão envolvendo os celestes Rômulo e Adriano no segundo tempo, o que levou Vanderlei Luxemburgo a dar uma bronca em ambos.

Ao fim da partida, o treinador comentou a respeito desse momento do duelo e ainda fez uma brincadeira.

Luxemburgo viu como "normal" a discussão entre Rômulo e Adriano no jogo contra o CRB

"O que vi do Rômulo e do Adriano é algo normal no futebol. Quantas vezes não vimos isso aí? O que chamei atenção era que poderiam tomar o amarelo, porque os dois estão com dois cartões. No vestiário já até se beijaram, não na boca, mas no rosto, se abraçaram, e ficou tudo bem", disse ele, em meio a risos.

Com 25 pontos e em 14º lugar, a Raposa volta a campo no dia 7 de setembro (terça-feira), às 21h30, contra o Goiás, na Serrinha.

