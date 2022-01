Em sua primeira entrevista coletiva como novo técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano prometeu dar oportunidade a atletas mais jovens na Toca II. “Conheço os jogadores do clube, e eles têm que estar preparados. (…) Gosto muito porque dá mais frescura, intensidade e dinâmica”, destacou.

Por sinal, o grupo está recheado de atletas com pouca idade. Dos 23 jogadores presentes na lista inicial do elenco celeste, divulgada no dia 4 de janeiro, 12 possuem, no máximo, 25 anos. E a média de idade deste plantel, em um primeiro momento, é de 26,1 anos (este número, obviamente, vai aumentar ao longo da temporada).

Os mais novos em idade são os atacantes Vinícius Popó e Vitor Leque, cada um com 20 anos. O primeiro vai completar 21 no dia 25 de fevereiro, e o segundo, em 19 de janeiro.

Na outra extremidade, os atletas mais velhos são o volante/lateral Rômulo e o atacante Marcelo Moreno, cada um deles com 34 anos. Os zagueiros Maicon, com 33, e Sidnei, com 32, são outros dos jogadores mais experientes do atual grupo da Raposa.

Vinícius Popó é um dos atletas mais jovens do atual elenco do Cruzeiro

Sem queimar etapas

Muitos desses atletas mais jovens já tiveram oportunidades em outras ocasiões, casos de Vitor Leque e do lateral-esquerdo Matheus Pereira. Há a expectativa de que promessas, como o meia Marco Antônio, consigam ser melhor aproveitados.

No entanto, o treinador uruguaio tem noção de que é preciso todo um trabalho para que um jogador possa render o que se espera dentro de campo.

“Necessito que estejam preparados para o momento propício, não em um momento em que não estejam preparados, porque posso levar um ‘problema’ às suas carreiras. E acho que no Cruzeiro tem que ter jogadores grandes para suportar (a pressão) e fazer o melhor possível", disse Pezzolano.

Leia mais:

Gestão de Ronaldo e Jailson não chegam a acordo, e goleiro não será reforço do Cruzeiro para 2022

Direção da SAF define que Cáceres, Ramon e Henrique não jogarão mais pelo Cruzeiro

Torcedores do Cruzeiro protestam na Praça 7 contra a saída do goleiro Fábio