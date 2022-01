Um dia depois de informar que o procedimento cardíaco ao qual Matheus Cavichioli precisou ser submetido, no hospital Mater Dei, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi bem-sucedido, o América divulgou detalhes da cirurgia e dos próximos passos para a reabilitação do goleiro.

De acordo com o médico do clube, Leandro Penna, o arqueiro seguirá internado, aos cuidados da equipe de cardiologia e de hemodinâmica do hospital, por alguns dias para a realização de exames e iniciar o processo de reabilitação cardíaca.

“A reabilitação cardíaca tem como objetivos principais otimizar o risco de complicações decorrentes da cirurgia, reduzir o tempo de internação e melhorar sua aptidão física. A reabilitação será realizada pela equipe médica do Mater Dei, sob supervisão da equipe médica e fisioterápica do América", relatou Penna.

Ainda segundo ele, o retorno do goleiro aos treinos e aos jogos dependerá de uma série de exames e da própria recuperação do atleta durante o processo de reabilitação.

Problema detectado

Penna relembrou ainda como o departamento médico do Coelho detectou a alteração cardíaca de Matheus Cavichioli.

“Em um teste ergométrico, conhecido como teste de esteira, identificou-se uma alteração eletrocardiográfica, sugestiva de isquemia miocárdica induzida pelo esforço, uma lesão obstrutiva na artéria descendente anterior", contou.

De acordo com o médico, optou-se por uma cirurgia. A outra alternativa seria um tratamento clínico com medicações. "No caso do Matheus, como se tratava de uma lesão grave em uma das principais artérias do coração, optou-se pela realização da angioplastia, a colocação de um stent na região da obstrução da artéria para melhora do fluxo sanguíneo", afirmou.

