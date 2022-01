O zagueiro Maicon, um dos reforços do Cruzeiro para a temporada, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta sexta-feira (28). Ele segue isolado das atividades, por conta da Covid-19.

Primeira contratação do clube para 2022, o defensor teve seu nome anunciado no dia 25 de novembro do ano passado. Mesmo depois de Ronaldo ter assinado a intenção de compra de 90% das ações da SAF, o jogador firmou vínculo com os celestes.

Cria da base cruzeirense, Maicon atuou pelo time profissional da Raposa em quatro oportunidades, na primeira passagem, entre 2007 e 2008.

De saída

O atacante Vinícius Popó acertou sua rescisão contratual, conforme publicado no BID, também nesta sexta-feira. O atleta disputou oito partidas pelo Cruzeiro e não marcou gol pelo time principal da Raposa.

