O zagueiro Maicon retornou à Toca com um discurso que vai de encontro com o pensamento do técnico Paulo Pezzolano. Assim como o treinador uruguaio, o God of Zaga colocou o Cruzeiro como um dos favoritos a ser campeão da Série B do Brasileiro e também do Módulo I do Mineiro.

Para o beque, não basta apenas lutar pelo acesso à elite nacional; é preciso buscar a taça da Segundona.

"Em 2022, nosso objetivo é a Série A, não só subir como também disputar o título da Segunda Divisão. Um clube grande como o Cruzeiro não pode pensar apenas em subir à Série A. O Cruzeiro é gigante. Temos o pensamento de subir, sim, e também de ser campeão. Tenho certeza que 2022 será um ano totalmente diferente dos dois últimos", declarou o zagueiro.

No Estadual, o pensamento é similar, no sentido de brigar por um título, que não vem desde 2019, mesmo ciente que Atlético e América viveram momentos iluminados em 2021 e são os representantes mineiros da Série A do Brasileiro.

"A gente não pode apagar a história que o Cruzeiro tem. Não é à toa que tem o rótulo de ‘Maior de Minas’. Não importa a competição que o Cruzeiro entra, independentemente se é Série A, B ou C, o que seja. Entramos para ser campeões. O Cruzeiro é um dos favoritos pela grandeza e pela história", disse.

