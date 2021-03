O atacante Marcelo Moreno foi convocado pela seleção boliviana para a disputa de amistosos contra a Chile e Equador, marcados para os dias 26 e 29 de março, respectivamente.

Mesmo com o chamado, Moreno não vai desfalcar o Cruzeiro, já que o Campeonato Mineiro será paralisado a partir da próxima segunda-feira (22), por determinação do governo de Minas, que endureceu as medidas de restrição de circulação em todo o estado.

Com a interrupção da competição, os confrontos da Raposa diante de Boa Esporte e Coimbra, incialmente marcados para os dias 27 e 30 de março, serão remarcados.

Momento

Após terminar a última temporada e iniciar a atual sem destaque, o centroavante vem ganhando espaço no time comandado pelo técnico Felipe Conceição.

Após ser acionado no decorrer das partidas contra URT e São Raimundo-RR, essa última pela Copa do Brasil, Marcelo Moreno recebeu a oportunidade de iniciar jogando diante do Athletic, em jogo realizado no último domingo, no Mineirão, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro.

Moreno, inclusive, foi o autor do gol da vitória de 1 a 0 da Raposa, ao converter uma cobrança de pênalti no segundo tempo da partida.

O tento diante do time de São João del Rei foi o 49º do boliviano com a camisa celeste, o que o deixa a apenas uma bola na rede de igualar o uruguaio Arrascaeta como maior artilheiro estrangeiro da história do clube estrelado.

Confira a lista de convocados da Bolívia para os amistosos: