“Poderia até ser um placar maior e melhor”. Assim avaliou o novo técnico do América Marquinhos Santos após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, nesse sábado (23). O treinador demonstrou satisfação com a estreia e com o plano estratégico da equipe, iniciado pelo ex-técnico Vagner Mancini.

“Nós mantivemos aquilo que o América vem realizando durante o Campeonato Brasileiro. É do perfil e do modelo que eu agrego e também gosto. Fiz algumas situações pontuais que, no meu entendimento, se faziam necessárias. Acredito muito nessa proposta, nesse modelo de jogo”, analisou.

Marquinhos ressaltou que, mesmo em pouco tempo com a equipe, o entrosamento não foi motivo de preocupação. “Foram apenas três treinos, e uma jogada programada foi determinante para uma vitória”, destacou.

Ele também reconhece que o resultado positivo na Vila Belmiro se deve ao empenho e foco dos jogadores. “Grande jogo, grande vitória de um time que sabe onde quer chegar. Os atletas são merecedores de tudo que estão construindo pelo América ao longo da temporada”, salientou.

Com o êxito sobre o Santos, o América soma 35 pontos e ocupa o nono lugar da tabela – ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada. O próximo embate do Coelho acontece no sábado (3), contra o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza, às 21h, no Independência.

