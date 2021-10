Atlético voltou a contar com o apoio de mais de 30 mil torcedores no Mineirão depois de quase 600 dias

O Atlético venceu o Cuiabá neste domingo (24), com o apoio de 30.627 torcedores no Mineirão. Por causa da pandemia de Covid-19, essa foi a primeira vez que o Galo jogou em casa com público superior a 30 mil pessoas depois de quase 600 dias. A renda registrada foi de R$ R$ 928.101,00.

A última vez que o Atlético atuou no Mineirão com público superior a 30 mil pessoas foi em 7 de março de 2020, quando venceu o clássico contra o Cruzeiro por 2 a 1, em jogo pela primeira fase do Campeonato Mineiro. Naquela partida, o público foi de 53.576 pagantes, com uma renda de R$ 753.615,00.

Após aquele clássico, o Galo só voltou a jogar com a presença de torcedores no Mineirão em 18 de agosto de 2021, na vitória sobre o River Plate, por 3 a 0, pela Copa Libertadores. Pouco mais de 17 mil pessoas estiveram no Gigante da Pampulha (veja todos os públicos do time alvinegro como mandante nesta temporada ao fim do texto).

Novo protocolo

Desde que os estádios foram reabertos, o Atlético não pôde utilizar mais de 40% da capacidade do Mineirão nenhuma vez. Já neste domingo, será o primeiro jogo com o protocolo que permite o uso de 50% das cadeiras dos estádios em Belo Horizonte.

Em 2021, o maior público do Galo como mandante até aqui foi registrado na última quarta-feira (20), na goleada sobre o Fortaleza, por 4 a 0, em jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O triunfo atleticano foi acompanhado por 18.642 pagantes.

Redução do valor dos ingressos

Para o jogo contra o Cuiabá, o clube alvinegro reduziu o valor dos ingressos. Desta vez, havia entradas a partir de R$ 21. Já diante do Fortaleza, os bilhetes custaram entre R$ 105 e R$ 500.

A renda do empate com o Palmeiras, por 1 a 1, pela Copa Libertadores, segue sendo a maior em jogos do Atlético como mandante em 2021. A venda de ingressos naquela partida rendeu R$ 3.837.046,00. Já na goleada sobre o Fortaleza, a renda registrada foi de R$ 2.079.425,00.

Públicos em jogos do Galo no Mineirão em 2021:

Atlético 3 x 0 River Plate: 17.030 pagantes

Atlético 1 x 1 Palmeiras: 18.350 pagantes

Atlético 1 x 0 Inter: 7.166 pagantes

Atlético 3 x 1 Ceará: 10.265 pagantes

Atlético 3 x 1 Santos: 16.514 pagantes

Atlético 4 x 0 Fortaleza: 18.642 pagantes

Atlético 2 x 1 Cuiabá: 30.627 pagantes

