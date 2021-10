O Cruzeiro terá um desfalque certo para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do lateral-esquerdo Matheus Pereira, que teve constatada uma fratura no cotovelo direito, sofrida na derrota para o Avaí, na última sexta-feira (22), em Florianópolis.

De acordo com a assessoria de comunicação da Raposa, o jogador não terá que passar por procedimento cirúrgico e já iniciou tratamento junto ao departamento médico.

Como de praxe, o clube estrelado não divulgou um prazo estimado para o retorno de Matheus para as atividades.

Certo é, que o lateral, de apenas 20 anos, está fora do duelo com o Remo, nesta quinta, às 21h30, no Independência, pela 32ª rodada da Série B.

Os principais candidatos a assumirem a vaga de Pereira são Jean Victor, especialista da posição, e o atacante Felipe Augusto, que já atuou no setor em alguns jogos nesta temporada.

Marco Antônio e Thiago

O meia Marco Antônio e o atacante Thiago, que foram substituídos no primeiro tempo do jogo contra o Avaí, também realizaram exames nesta segunda-feira e não foram constatadas lesões.

Thiago já está liberado para treinar normalmente. Já Marco Antônio ainda tem dor no tornozelo direito e será reavaliado durante a semana.