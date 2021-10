Vem tempestade por aí! O Minas Storm, equipe profissional de basquete do Minas Tênis Clube, apresentou nesta quarta-feira (13) o elenco para a campanha 2021/2022 do NBB (Novo Basquete Brasil), que começará em 23 de outubro. E a estreia dos minastenistas será dois dias depois, às 20h30, contra o União Corinthians, no Ginásio Poliesportivo Arnão.

O novo elenco do “time dos bruxos” foi definido pelo vice-presidente do Minas, Carlos Henrique, como uma “conexão maravilhosa entre base e atletas consagrados”.

“A Tempestade Mineira” deixou sua marca na temporada passada ao alcançar números históricos e ser vice-campeã. Foram 17 vitórias consecutivas e 26 vitórias em 30 jogos disputados, o que resultou em 86,7% de aproveitamento.

A comissão técnica reforçou durante o evento que o plano continua o mesmo: disputar, se empenhar e servir como exemplo para o futuro do basquete mineiro. O diretor de esportes, Carlos Antônio, deu as boas-vindas e deixou um recado: "isso (a construção do time) foi planejado para colocar o basquete mineiro ao topo, de onde nunca deveria ter saído”.

A equipe

Para o Minas cumprir seus objetivos, as novidades incluem o retorno do ala Gui Deodato e as renovações do ala Shaq Johnson e do ala Gui Santos, o mais novo da equipe, com 19 anos.

Falando em inspiração, o jovem tem como ídolo seu pai, o ex-jogador Deivisson, que teve passagens por Franca, Araraquara e São José no NBB. “Ele é meu ídolo supremo”, confessa Gui.

Quem permanece pela terceira temporada consecutiva é o técnico Léo Costa. “Estamos representando um clube olímpico. (Os jogadores) foram escolhidos pelo espírito de luta. Da nossa parte não vai faltar empenho. Hoje a gente entra não para participar, mas para brigar de igual para igual. Saibam que terão uma equipe briosa que lutará pelo Minas em todas disputas”, prometeu.

Durante o evento, o ala Gui Deodato representou a equipe: "Como atleta, a gente entende todo o esforço que é feito para montar uma equipe dessas. Estou muito feliz de voltar. A melhor estrutura do Brasil, com certeza. Estou feliz e ansioso. Em nome de uma equipe comprometida e que entrega o melhor, fica a promessa de briga”.

Além do NBB, o Minas também disputará o Basketball Champions League Americas (BCLA) que começará em dezembro. O jovem e recém-chegado ao Minas João Prado, camisa 0, acredita que a relação com atletas mais experientes será positiva nesse quesito: “aprendo o tempo todo com os caras. A expectativa é alta, de ganhar títulos, e eu quero aprender o máximo que puder com eles”.

Lista de atletas temporada 2021/2022

Johnson Jr. #22 - Ala

Gui Santos #11- Ala

Gui Deodato #1- Ala

Ribeiro #12 - Ala

Tavario Miller #17- Pivô

Maique #35 - Pivô

Augusto #23 - Pivô

Queirós #3 - Ala/Pivô

Dias #31 - Ala/Pivô

Renan Lenz #44 - Ala/Pivô

Alexey Borges #4 - Armador

João Prado #0 - Armador

Facundo Corvalán - #77 Armador

Leia mais:

Com estrelas mantidas e títulos na mira, Itambé/Minas é apresentado para a temporada

Com seis reforços, Minas Tênis Clube apresenta seu elenco para a temporada 2021/22