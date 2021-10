Onze é o número de rodadas que o América tem pela frente até o fim do Campeonato Brasileiro. O técnico Marquinhos Santos chega ao clube neste momento com a missão de converter esses 11 jogos em, no mínimo, 15 pontos, o equivalente a cinco vitórias para o Coelho e garantir a vaga na Série A do ano que vem.

Somando os atuais 32 pontos do time com outros possíveis 15, o clube chegaria aos 47 pontos na tabela e, segundo o site de probabilidades da UFMG, teria 0,05% de chance de rebaixamento.

Sob o comando do ex-técnico Vagner Mancini, que se transferiu para o Grêmio, o América se distanciou da zona de rebaixamento e chegou a oito rodadas sem derrotas. Assim, passou a vislumbrar a possibilidade de classificação para a Copa Sul-Americana ou até mesmo a Libertadores.

Ainda de acordo com o departamento de matemática da UFMG, a chance de o Coelho alcançar uma vaga na Sul-Americana de 2022 é de 38,4%. Já a da Libertadores é de 2,1%.

Porém, após a sequência de três jogos sem vitórias, a realidade do América volta a ser a permanência na Primeira Divisão. Na nota de apresentação de Marquinhos, o clube reiterou o pedido. “O novo comandante tem como missão dar sequência à arrancada do time americano para a manutenção na elite do futebol brasileiro”.

E é com essa responsabilidade associada ao pouco tempo para preparar a equipe que Marquinhos Santos precisará mostrar sua estratégia para os próximos confrontos do Brasileirão. Os jogos a serem disputados serão, nesta ordem: Santos, Fortaleza, Atlético-MG, Sport, Grêmio, Atlético-GO, Fluminense, Chapecoense, Bragantino, Ceará e São Paulo.

Marquinhos acertou contrato até o fim do Campeonato Mineiro de 2022, em maio do ano que vem. O novo treinador tem passagens por oito clubes brasileiros como técnico e, em 2021, foi eleito o melhor técnico do Campeonato Gaúcho, pelo Juventude.

