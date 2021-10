A eliminação nas semifinais da Libertadores não apenas findou o sonho do Atlético de conquistar o bicampeonato do torneio neste ano, como também tirou do Galo a possibilidade de angariar mais R$ 80 milhões de premiação (caso levantasse a taça). Passada essa frustração, o time tem mais duas chances de ganhar, no mínimo, mais um troféu de campeão na temporada (foi vencedor do Mineiro) e encher os cofres.

Além da busca do título do Brasileirão, o que renderia R$ 33 milhões de premiações, o Alvinegro inicia nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Mineirão, contra o Fortaleza, a luta por um lugar na decisão da Copa do Brasil – o jogo de volta será no dia 27, no mesmo horário, no Castelão.

Caso leve a melhor sobre o Tricolor na soma dos dois duelos e avance à final, o Atlético garantirá, ao menos, R$ 23 milhões, se for o vice. E se for campeão, encherá os cofres com mais R$ 56 milhões.

Atlético segue firme na luta por dois títulos nacionais em 2021

O triplo da Libertadores

Em suma, se conseguir as taças de campeão da Série A e da Copa do Brasil, o Atlético alcançaria algo superior ao triplo do valor que obteve de premiação na Liberta.

O título do torneio nacional mata-mata renderia ao Galo R$ 71,34 milhões no total, somando os R$ 56 milhões de prêmio do troféu de campeão e os R$ 15,15 milhões que já garantiu por ter participado da terceira fase (R$ 1,7 milhões), das oitavas de final (R$ 2,7 milhões), das quartas (R$ 3,45 milhões) e das semifinais (R$ 7,3 milhões).

Com este valor total adicionado ao do primeiro lugar do Brasileirão, o lucro iria a R$ 104,34 milhões, superando em mais de três vezes os R$ 32 milhões abocanhados em premiações na Libertadores.

No entanto, tudo isso está no campo da hipótese. Somente dentro de campo é que o Atlético poderá obter tantas cifras e, obviamente, manter vivo o anseio do bi nas duas competições nacionais.

Leia mais:

Cuca tenta ser segundo campeão da Copa do Brasil como jogador e técnico

Nacho cita desgaste físico, mas projeta um Atlético forte diante do Fortaleza na Copa do Brasil

Apesar de aproximação do Flamengo, Atlético tem quase 90% de chances de título brasileiro