Com o gol marcado no empate em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, nesse sábado (14), no Independência, Marcelo Moreno assumiu a liderança da artilharia do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, agora com quatro gols, assim como Matheus Barbosa, que já deixou o clube.

Apesar do desempenho, o goleador celeste não está satisfeito. E a explicação está na tabela de classificação, com a Raposa em 16° lugar, com 18 pontos.

“A gente está tentando. Sempre que a gente vai para o treino, o Luxemburgo coloca na nossa cabeça que temos que ter determinação. Tenho certeza de que vamos melhorar. Está faltando a última bola entrar. É corrigir e subir na tabela”, comentou ele, desabafando após o gol anotado sobre o Sampaio.

“Sempre deixo tudo em campo. Essa confiança é para o grupo todo. Uma mensagem para o grupo inteiro. Precisamos ganhar, que é o mais importante”, comentou.

Na terça-feira (17), às 19h, no estádio dos Aflitos, a equipe estrelada enfrenta o Náutico, no encerramento do turno.