Após ratificar transparência na divulgação de sua saúde financeira e confirmar valores de dívida e patrimônio, o Atlético divulgou ações que serão feitas daqui para frente e outras que vêm sendo estudadas. Entre elas, o sonho de chegar à cerca de 100 mil sócios-torcedores ao fim de 2022.

Segundo informou o CEO Plínio Signorini, estão em foco: revisão de normas e políticas do clube, revisão do estatuto social e implementação de auditoria interna. E estão em fase de estudos: a alteração da sede para a Arena MRV, parceria imobiliária na unidade Lourdes e na Vila Olímpica, parceria em naming rights e a criação de campos para futebol feminino e futebol americano. Uma reestruturação na Cidade do Galo também está em pauta.

Ele ressaltou ainda que entre as iniciativas já realizadas estão: plano estratégico com monitoramento de performance de cada diretoria, revisão da estrutura organizacional, preparação para auditoria de empresa Big Four e aperfeiçoamento de portal da transparência.

E destacou que o Atlético terá quatro pilares para crescer: equilíbrio financeiro, melhor infraestrutura, base reveladora de talentos e time protagonista.

Sócio-torcedor

Com relação ao Galo na Veia, Plínio afirmou que o clube tem como meta chegar a 100 mil sócios-torcedores em 2022, com a inauguração da Arena MRV, prevista para o terceiro trimestre do ano que vem. No fim de 2020, eram computados 58.091 sócios.