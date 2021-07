Torcedores atleticanos, espalhados por todo o mundo, sofreram e comemoraram a classificação do Galo, nos pênaltis, sobre o Boca Juniors, nesa terça-feira (20), pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Um deles, era Guilherme Arana.

Do outro lado do planeta, no Japão, o lateral-esquerdo alvinegro acompanhou à partida em que o goleiro Everson se consagrou, defendendo duas cobranças e convertendo uma no triunfo por 3 a 1 na disputa de penalidades, após empate sem gols no tempo normal.

"Morri, mas passo bem. Valeu, rapaziada. Vamooooooo", postou em seu Instagram, ao fim do confronto.

Nas quartas de final, o Atlético vai encarar o vencedor do duelo entre Argentinos Juniors e River Plate, que se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30, no estádio Diego Armando Maradona. No jogo de ida, houve empate em 1 a 1, no Monumental de Nuñes.

Já Arana se prepara para estrear com a Seleção masculina de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio, contra a Alemanha, nesta quinta (22), às 8h30 (hora de Brasília).