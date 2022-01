Neste domingo (2), o Cruzeiro comemora 101 anos de história. Em Belo Horizonte, às 16h30, no Barro Preto, a Igreja São Sebastião recebeu torcedores e funcionários do clube para a realização da missa de celebração de aniversário do time. O presidente Sérgio Santos Rodrigues esteve presente com os familiares.

Este ano, a tradicional missa foi o único evento oficial que aconteceu no exato dia do aniversário da Raposa. A live em que Ronaldo responderia perguntas aos sócios precisou ser cancelada após o empresário ter testado positivo para a Covid-19, na manhã deste domingo (2). A coletiva de imprensa marcada para segunda-feira (3) também foi suspensa.

As reuniões on-line foram suspensas e novas datas serão divulgadas, segundo o clube.

Como o número de pessoas na igreja era limitado, torcedores preencheram o entorno do templo prestando homenagens ao clube.

