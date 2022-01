Em Minas Gerais, o primeiro domingo de 2022 é marcado pelo aniversário de 101 anos do Cruzeiro. Devido à pandemia, grandes eventos comemorativos não acontecerão, mas nem por isso os cruzeirenses deixam de celebrar e manifestar sua paixão pelo time celeste. Nas redes sociais, torcedores, ídolos e clubes brasileiros já desejaram felicitações.

Corinthians e Confiança-SE parabenizaram o clube. Veja:





A Associação Desportiva Confiança parabeniza o @Cruzeiro pelos seus 101 anos de história. Vida longa a Raposa 🦊

Os ex-jogadores cruzeirenses Lucas Silva, Alex e Walter Montillo também escreveram mensagens de carinho e agradecimento ao clube.

Parabéns, @Cruzeiro!!! 👏🏼👏🏼👏🏼



Orgulho em fazer parte dessa história. — Lucas Silva (@16LucasSilva) January 2, 2022

Parabéns @cruzeiro !!!

👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽



Obrigado por me dar a oportunidade de participar um pouquinho de sua riquíssima história 🍀



Parabéns a todos os Cruzeirenses por construir um clube tão vitorioso como esse.#Cruzeiro101anos pic.twitter.com/JEifzqkF7N — Alex de Souza (@Alex10) January 2, 2022

O cantor Samuel Rosa, consagrado pela torcida cruzeirense, também deixou uma mensagem de felicitações e lealdade à Raposa. ”Permaneço com seu manto”, afirmou o artista.

São 101 anos de história.



E, acima de tudo, nesse momento de luta, permaneço com o seu manto. E sei muito bem que não estou sozinho. Estou junto de uma torcida maravilhosa, que estará aqui.



Parabéns e obrigado, Cruzeiro. pic.twitter.com/85UzGYbS7o — Samuel Rosa (@samuelrosa) January 2, 2022



Os perfis oficiais do Mineirão, da Libertadores e da Copa do Brasil também prestaram homenagens.

TÃO COMBATIDO, JAMAIS VENCIDO! 💙 Parabéns, Cruzeiro! Parabéns, Nação Azul! 🦊 101 anos de muita história, conquistas e amor pelo Cabuloso.



Feliz Aniversário, @Cruzeiro! 👏🏽 pic.twitter.com/MVaDJbpvJS — Estádio Mineirão (@Mineirao) January 2, 2022





🎂🦊 ¡Feliz cumpleaños @Cruzeiro!



🏆🇧🇷 Ganador de la CONMEBOL #Libertadores en 2⃣ oportunidades, festeja sus 101 años.



🎉 Parabéns! pic.twitter.com/dXJLwQeJbc — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 2, 2022

Já deram parabéns para o meu maior campeão? 🥳6️⃣🏆 https://t.co/3Uu5pH6ak0 — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) January 2, 2022

Ronaldo Nazário, recém-proprietário do Cruzeiro, escreveu uma mensagem para a torcida que o aguardava em Belo Horizonte para participar dos eventos comemorativos. Ele lamentou a impossibilidade de vir até Minas Gerais, após ter testado positivo para a Covid-19, neste domingo (2).

“Nação cruzeirense, essa não é a forma que eu gostaria de passar esse 2 de janeiro mais que especial pra gente. Planejei estarmos juntos hoje, em Belo Horizonte, comemorando os 101 anos do Cabuloso. #Cruzeiro101anos”

Nação cruzeirense, essa não é a forma que eu gostaria de passar esse 2 de janeiro mais que especial pra gente. Planejei estarmos juntos hoje, em Belo Horizonte, comemorando os 101 anos do Cabuloso. #Cruzeiro101anos pic.twitter.com/i7KU0LOEbA — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) January 2, 2022

Neste ano, a única comemoração oficial realizada no dia 2 de janeiro será a tradicional missa de celebração pelo aniversário de 101 anos do clube. A cerimônia, com número limitado de pessoas, está marcada para as 16h30, na Igreja de São Sebastião.

