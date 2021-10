A vitória do Atlético por 3 a 1 sobre o Santos, nesta quarta-feira (13), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou o reencontro de Diego Tardelli com a torcida do Galo.

Acionado no segundo tempo, o camisa 99 do Peixe foi ovacionado pela maioria dos atleticanos que compareceram ao Gigante da Pampulha.

Antes mesmo do apito final, Diego teve o nome gritado por boa parte do público. Após o encerramento do duelo, o atacante se virou para os torcedores e retribuiu a homenagem.

Histórico

Aos 36 anos, Tardelli deixou o Atlético no final de maio, após não ter tido o contrato renovado. Quase três meses depois, acertou com o clube paulista para disputa do Brasileirão.

Pelo Galo, o atacante disputou 230 jogos e marcou 112 gols ao longo de três passagens.

Considerado um dos maiores jogadores da história do Alvinegro, conquistou o título da Copa Libertadores (2013), da Copa do Brasil (2014), da Recopa Sul-Americana (2014) e do Campeonato Mineiro (2010 e 2013).

