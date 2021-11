Vitória do Cruzeiro sobre o Brusque, por 2 a 0, foi acompanhada por 34.687 pagantes no Mineirão

Depois de contar com o apoio de mais de 34 mil torcedores no Mineirão e celebrar a permanência na Série B com vitória sobre o Brusque, por 2 a 0, o Cruzeiro pode não voltar ao Gigante da Pampulha em 2021. Isso acontece por conta de um conflito de datas entre seu jogo contra o Náutico e a partida entre Atlético e Fluminense, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A CBF confirmou as datas das últimas rodadas da Primeira Divisão e agendou o duelo entre o Galo e o Tricolor Carioca para o dia 28 de novembro (domingo), às 16h. Essa data e esse horário já haviam sido confirmados também para o jogo do Cruzeiro diante do Náutico, pela última rodada da Série B.

Assim, neste momento, a Raposa seria obrigada a jogar no Independência, já que o rival tem contrato assinado com a gestora do Mineirão para usar o estádio em suas partidas como mandante. O clube celeste, por sua vez, tem feito acordos pontuais para atuar no Gigante da Pampulha.

Possibilidade de mudança de data

Uma possibilidade para o Cruzeiro jogar no Mineirão diante do Náutico seria a mudança da data da partida. Porém, inicialmente, a CBF confirmou que todos os jogos da última rodada da Série B acontecerão no mesmo horário.

Para que uma mudança seja possível, é preciso que o Náutico não tenha mais chances de acesso à Série A. Dessa forma, o resultado do duelo com o time celeste não afetaria nem na briga pelo G-4 nem na briga contra o rebaixamento.

Neste momento, a equipe pernambucana é a oitava colocada, a seis pontos do CSA, que ocupa a quarta colocação. Restam ainda três compromissos para o Náutico na Série B.

Antes de enfrentar o Timbu, o Cruzeiro fará duas partidas fora de casa, contra Vitória, neste domingo (14), e diante do Sampaio Corrêa, no dia 19.

Leia mais:

Após alívio na briga contra o Z-4, Luxemburgo não crava permanência no Cruzeiro: 'tem que conversar'