O América está perto de anunciar seu treinador para o restante da temporada. Trata-se de Eduardo Barroca, de 39 anos, que se desligou recentemente do Atlético-GO. O Hoje em Dia apurou com uma fonte ligada a diretoria do Coelho que o martelo ainda não foi batido, mas que as partes acertam os últimos detalhes para o anúncio.

O Alviverde, via assessoria de comunicação, afirmou que não vai comentar sobre qualquer nome que possa assumir a equipe antes de um acerto definitivo.

Barroca chegaria para substituir Vagner Mancini, que pediu demissão na última quinta-feira (14), para acertar com o Grêmio. O último trabalho dele foi no Atlético-GO, onde obteve sete vitórias, 11 empates e sete derrotas.

No dia 29 de setembro, após uma sequência de apenas uma vitória em dez jogos, a diretoria do clube goiano anunciou a saída do técnico em comum acordo. Além do Dragão, Barroca teve passagens por Sendas-RJ, Botafogo, clube em que ganhou projeção nacional, Coritiba e Vitória.

Com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro como principal meta, o América ocupa atualmente a 11ª posição na tabela, com 32 pontos. No momento, a diferença do Coelho para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Santos, é de quatro pontos.

Entretanto, o complemento da rodada, neste domingo e nesta segunda, pode fazer com que o Alviverde perca posições na classificação.

