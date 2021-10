Alívio e esperança. Sentimentos latentes no discurso do atacante Wellington Nem, ao fim do triunfo por 2 a 0 do Cruzeiro em cima do Brasil de Pelotas, neste domingo, no Independência. Em entrevista ao Premiere, ele celebrou o término de um jejum de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Feliz pela vitória e pela entrega de todos. A gente vinha de quatro jogos sem ganhar. E hoje ganhamos. Agradeço a todos que vieram ao estádio, apoiaram e vibraram com os gols. É assim que vamos seguir o caminho, com todo mundo junto", afirmou.

Indagado se o time celeste ainda alimenta chances de subir para a elite do futebol nacional, Nem preferiu fazer uso do clichê “pensar jogo a jogo” para responder.

"A gente está focado, não vamos abaixar a cabeça e estamos trabalhando. Esse clube é muito grande, e temos que dar a vida para ele, nos momentos bons e ruins", disse.

O Cruzeiro volta a campo nesta sexta-feira (8), contra o líder Coritiba, no Couto Pereira.

