Após o revés para o Oeste, lanterna da Série B do Brasileiro, Rafael Sóbis afirmou que as pessoas “não sabem nem 10% do que está acontecendo” no Cruzeiro, referindo-se aos problemas na Toca II. Também nessa quarta-feira (13), Felipão admitiu que existem várias situações negativas que vêm assustando o treinador ao longo desta sua segunda passagem pelo clube, mas não entrou em detalhes.

“O problema do Cruzeiro é mais sério do que se imagina, ou que eu acreditava quando cheguei e que a direção (imaginou) quando montou a equipe. Temos que conversar com a direção, mostrar o que temos pela frente, como pretendemos fazer”, destacou ele, aproveitando a deixa para falar sobre o planejamento que acredita ser necessário para a temporada 2021.

“Falar com a direção sobre contratações e saídas, porque são situações mais difíceis, uma série de detalhes, que terá que ser trabalhada. Conversar com o pessoal, por uma oportunidade de trabalho que seja um pouco melhor, e vamos ver o que vai acontecer com todos nós”, disse.

Com relação à sua situação na Raposa, disse apenas que fará o teste da Covid-19 para “poder viajar à Caxias”.

Ele se refere ao próximo duelo do Cruzeiro, no sábado (16), às 19h, com o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 35ª rodada da Segundona.