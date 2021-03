Por determinação do governo de Minas, o Campeonato Mineiro está suspenso a partir desta segunda-feira (22), ainda por tempo indeterminado.

A medida, adiantada pelo governador Romeu Zema (Novo), na semana passada, faz parte das restrições implementadas pelo chefe do Executivo mineiro, para tentar atenuar a grave crise sanitária que afeta todo o estado, em razão do agravamento da pandemia de coronavírus.

Até então, as ações comunicadas por Zema, que inseriu todos os municípios de Minas na onda roxa do programa Minas Consciente no último dia 17 de março, têm duração de 15 dias.

Diante desse cenário, a Federação Mineira de Futebol (FMF) tem o intuito de retomar a disputa no 31 de março, data em que finda o prazo estipulado pelo governo para a suspensão das atividades esportivas.

Entretanto, de acordo com a assessoria de comunicação da FMF, não é possível cravar o dia em que o campeonato será reiniciado, já que tal decisão depende da orientação das autoridades.

Reunião

Uma reunião entre membros da Federação Mineira e representantes do governo de Minas está prevista para ser realizada nesta segunda.

O intuito do encontro é estabelecer diretrizes para a retomada, incluindo possíveis ajustes nos protocolos sanitários, além de um prazo para a volta das partidas.

A manutenção dos treinamentos dos times também será pleiteada na conferência.

Iniciado no dia 27 de janeiro, o Campeonato Mineiro teve cinco rodadas disputadas até o momento.

De acordo com o calendário inicial da competição, a última rodada da fase de classificação está prevista para ser realizada no dia 18 de abril.

Já as semifinais estão marcadas para os dias 25 de abril e 2 de maio.

Os dois duelos da decisão tem agendamento para os dias 16 e 23 de maio.

Paralelamente aos confrontos das fases decisivas do Mineiro, serão realizados os confrontos do Troféu Inconfidência, que vai reunir os times que terminarem a etapa inicial do torneio entre a 5ª e a 8ª colocação.