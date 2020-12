Uma das torcidas organizadas do Cruzeiro, a Fanati-Cruz levou faixas de protesto ao Mineirão neste sábado (5), data da partida entre a Raposa e o Brasil de Pelotas, com início às 21h, no Gigante da Pampulha, pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro.

"Logística para a partida de hoje!!! E na logística de hoje, afixamos faixas de protesto, deixando claro, que não estamos satisfeitos com o que vem acontecendo nos bastidores do clube!", escreveu a TFC nas redes sociais.

TFC - A TORCIDA QUE MAIS CANTA NO BRASIL! pic.twitter.com/ptXFBOwJxy — Torcida Fanáti-Cruz (@TFCFanatiCruz) December 5, 2020

Episódios fora das quatro linhas vêm tirando o torcedor celeste do sério. Na última segunda-feira (30), Nagib Simões foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do clube, o que gerou revolta da China Azul.

Isso porque a chapa vencedora teve o apoio da Família União, grupo político ligado ao ex-presidente Wagner Pires de Sá.

Torcedores da Raposa também repudiaram a novela envolvendo Benecy Queiroz e um suposto esquema de desvio e venda de material esportivo, denunciado pelo ex-superintendente de Relações Internacionais do Cruzeiro, Léo Portela.