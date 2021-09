O futebol sul-americano estará com os olhos voltados para o confronto entre Palmeiras e Atlético, nesta terça-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque, pela ida das semifinais da Copa Libertadores. Duelo que reúne dois times com aproveitamentos similares na competição.

O Porco chega com um desempenho de 83,3% no torneio: são oito vitórias, um empate e uma derrota, em dez partidas disputadas até agora. O rendimento do Galo é próximo disso: 80%, graças a sete triunfos e três igualdades, ou seja, o Alvinegro segue sem perder.

Não à toa Cuca prevê um embate parelho. "Vamos competir agora com o Palmeiras. E as chances que temos são iguais às do Palmeiras”, sintetizou em entrevista coletiva, no último sábado (18).

Neste ano, o Galo venceu o Palmeiras, por 2 a 0, no Mineirão, pelo Brasileiro

Já o técnico do Verdão, Abel Ferreira, coloca o Galo como favorito e tem utilizado de tal discurso como motivação extra à sua equipe.

"Vamos jogar com um adversário que tem apostado tudo. É o favorito, já os dão na final com o outro oponente. Vamos competir. É ida e volta, e vamos ser humildes, colocar em prática estratégia, capacidade, força mental, técnica e tática. No futebol, tudo é possível", comentou.

