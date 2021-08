Neste domingo (29), às 16h, no Rei Pelé, o Cruzeiro vai enfrentar uma recente pedra no sapato. O CRB, adversário da vez, defende uma invencibilidade de cinco partidas diante dos celestes. Do ano passado para cá, foram dois triunfos do time alagoano e três empates.

A última vez que a Raposa levou a melhor sobre o Galo de Campina se deu em 22 de março de 2006, quando aplicou 2 a 0, em Maceió, pela Copa do Brasil. As equipes vieram a se encontrar novamente 14 anos depois, quando teve início um período negativo aos azuis.

Na edição 2020 do torneio nacional mata-mata, o CRB venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão, pelo jogo de ida da terceira fase, e confirmou a classificação com o placar de 1 a 1, no Rei Pelé, na volta. No mesmo ano, pela Série B, houve mais dois empates: 1 a 1, em BH, e 0 a 0, em Maceió.

No mais recente duelo, pela segunda rodada da Segundona 2021, a equipe alagoana superou os celestes, no Gigante da Pampulha, por 4 a 3.

Para o atacante Dudu, o Cruzeiro tem tudo para dar fim a esse jejum e subir na classificação. Atualmente, o time mineiro ocupa o 14° lugar, com 24 pontos. Já o CRB é vice-líder, com 36.

“A equipe já vem numa crescente boa, de bons jogos, desde a chegada do professor Vanderlei (Luxemburgo). Nesta semana cheia de trabalho, com certeza ele vai implantar mais coisas para chegarmos no domingo, contra o CRB, e conquistarmos mais três pontos”, disse o avante.

No retrospecto geral, a vantagem é da Raposa. Em 11 jogos, foram quatro vitórias dos azuis, contra duas do adversário, havendo ainda cinco empates.

