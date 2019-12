Pelo menos cinco ônibus do Move foram depredados na noite de domingo (8) após a partida entre Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) está fazendo um levantamento de todo estrago promovido por vândalos e deve apresentar um levantamento ainda nesta segunda-feira (9).

Um vídeo feito por um profissional da área de transporte público de Belo Horizonte circula pelas redes sociais. Nele, é possível verificar janelas quebradas e outros danos provocados por vândalos:

A derrota do Cruzeiro para o Palmeiras e, consequentemente, a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro gerou uma cena de guerra no Mineirão e em seus arredores. Pelo menos 13 pessoas foram levadas ao Hospital João XXIII com escoriações por todo o corpo, cortes na cabeça, fraturas nas pernas, e lesões nos joelhos.

No estádio, ficou um rastro de destruição. Torcedores arrancaram cadeiras e outras estruturas do Mineirão para atirar objetos em direção ao gramado e outros setores da arena. Três pessoas foram presas.

Leia mais:

Vandalismo da torcida cruzeirense pode chegar perto da renda do jogo contra o Palmeiras

Quebradeira, feridos, e briga generalizada marcam o rebaixamento do Cruzeiro

Polícia isola quarteirão da sede do Cruzeiro no Barro Preto; veja vídeo

Festa na derrota: atleticanos esquecem revés para o Inter em 'carnaval' pela queda celesteFesta na derrota: atleticanos esquecem revés para o Inter em 'carnaval' pela queda celeste