Embora ainda restem 10 jogos para o fim da Série B, o Cruzeiro já iniciou o planejamento para a próxima temporada. O técnico Vanderlei Luxemburgo e o patrocinador Pedro Lourenço discutem quais seriam os próximos passos do clube. No entanto, o lateral-esquerdo Matheus Pereira descarta já pensar em 2022.

“Temos ainda dez jogos muito importantes para fechar a temporada. Ainda temos chances matemáticas de subir. Enquanto tivermos chances, vamos buscar. Vamos pensar no ano que vem só quando acabarmos esses dez jogos. Estamos focados nestes jogos, para sairmos com as vitórias”, afirmou.

O Cruzeiro precisa vencer todos os jogos restantes para manter vivas as chances de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Segundo o departamento de matemática da UFMG, a probabilidade de acesso da Raposa é de 0,09%.

Se a missão parece praticamente impossível, a sequência deixa o caminho ainda mais espinhoso. Na próxima rodada, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo enfrenta o líder da Série B. Além de estar isolado na ponta da tabela, o Coritiba não perde há sete jogos.

Diante do Coxa, Matheus Pereira espera uma partida com duas equipes com posturas ofensivas. “É difícil jogar contra o Coritiba, lá (em Curitiba). Mas é bom de jogar. São duas equipes grandes. Será um jogo bem aberto”, analisou.

