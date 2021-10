Vanderlei Luxemburgo comanda com patrocinador o planejamento do Cruzeiro para a próxima temporada

Um dia depois de o Cruzeiro demitir o diretor de futebol Rodrigo Pastana, coube ao treinador Vanderlei Luxemburgo anunciar que o clube não contratará um outro dirigente para o cargo neste momento.

“Com a saída do Pastana, não vamos trazer ninguém. Vamos trabalhar com os profissionais que são competentes aqui, ajudando a gente. Vamos manter a mesma sequência, mas não vamos trazer ninguém. Tem o pessoal aqui que dá conta das coisas. Vamos acreditar nesse pessoal”, afirmou Luxemburgo, em vídeo divulgado pela assessoria de imprensa do Cruzeiro.

A demissão de Pastana aconteceu depois de Pedro Lourenço, principal patrocinador do clube, criticá-lo publicamente. Antes da queda do diretor de futebol, o empresário ainda se reuniu com Vanderlei Luxemburgo para tratar do planejamento do clube para a próxima temporada.

Luxemburgo diz que renovação está próxima

Embora já participe do planejamento do Cruzeiro para 2022, Vanderlei Luxemburgo tem contrato apenas até o fim deste ano. Segundo o treinador, as conversas para renovação estão adiantadas.

“Já falei que quero continuar. O presidente e o patrocinador querem que eu continue. Estamos bem encaminhados nisso. Falta apenas colocar o projeto que queremos colocar. Queremos, para o ano que vem, começar a pensar em projeto”, destacou.

Contratações do Cruzeiro para 2022

Embora já tenha conversado com Pedro Lourenço sobre investimentos a serem feitos na próxima temporada, Luxemburgo negou que já tenha iniciado conversas com atletas para reforçarem o Cruzeiro em 2022.

“Não sondei ninguém. Não falamos sobre a contratação de ninguém”, disse.

O treinador admitiu que as chances de acesso do time celeste à Série A são remotas e que alguns jogadores do atual elenco não devem permanecer no clube no próximo ano.

“Não tem mentira com jogador. O futebol é muito cheio de mentiras. Os jogadores sabem que, se não conseguirmos ascender nesta temporada, as coisas vão acontecer para a próxima temporada. Alguns estarão aqui e outros não. Isso faz parte do futebol. Mas, enquanto estiverem aqui, têm a obrigação de buscar vencer os jogos”, ressaltou.

