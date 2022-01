Remanescentes da última temporada e alguns dos reforços anunciados são aguardados pelo América para o início dos treinos nesta segunda-feira (10), no CT Lanna Drumond. Dezesseis dias depois, o time estreia no Campeonato Mineiro, em 26 de janeiro, diante da Caldense, no Ronaldão.

Entre os atletas que se reapresentam estão o goleiro Matheus Cavichioli, os laterais Patric, João Paulo e Marlon, os meio-campistas Lucas Kal, Alê, Juninho e Juninho Valoura e o atacante Felipe Azevedo.

Dos reforços, chegam ao Coelho os zagueiros Germán Conti e Éder, o meia Índio Ramírez e o atacante Everaldo. De acordo com a assessoria do clube, nem todos deverão estar presentes nesta segunda-feira.

A situação do atacante Mauro Zárate segue indefinida.

Volante e capitão do América, Juninho renovou o contrato para esta temporada

No dia 27 de dezembro, se apresentaram para a pré-temporada os jovens Gustavo, Zé Vitor, Kawê, Arthur, Gustavo Marques, Rodriguinho, Léo Passos, Robson e Carlos Junio. Em 3 de janeiro, iniciaram as atividades do ano o goleiro Jori, volante Flávio e atacante Yan Sasse.

