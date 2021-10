Após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, os torcedores do Galo “secaram” o Flamengo contra o Cuiabá, também neste domingo (17). E mesmo que o time mato-grossense não tenha vencido o Mengão no Macaranã, o empate em 0 a 0 foi considerado um bom resultado para o Alvinegro.

A diferença do líder do Brasileirão para o vice diminuiu em apenas um ponto. O Urubu chegou a 46, dez a menos que o Atlético. O time carioca tem dois jogos a menos que o mineiro.

Na próxima rodada da Série A, o Galo recebe justamente o Cuiabá, no Mineirão, no domingo (24), às 16h. No sábado (23), às 19h, tem Fla-Flu, no Maraca.

O confronto entre o líder e o vice acontecerá no dia 30 de outubro, às 19h, no Macaranã, pela 29ª rodada.

