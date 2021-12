Após o acordo desfeito com Alexandre Mattos, em uma das várias mudanças realizadas pela equipe de Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro, o clube deve anunciar nos próximos dias (ou nas próximas horas) Pedro Martins como um dos responsáveis por seu departamento de futebol.

O dirigente está apalavrado com a Raposa, em informação trazida pelo GE e confirmada pelo Hoje em Dia. A vinda dele só será oficializada após Martins se desligar da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Vice-presidente de competições da FPF, Martins acumula passagens por clubes como Ferroviária-SP, Athletico-PR e o inglês Queens Park Rangers. Em seu currículo estão graduações em administração e MBA na Universidade de Liverpool.

A Raposa também teria tentado Alexandre Pássaro, ex-Vasco e São Paulo, mas, em contato com a reportagem na última semana, o dirigente afirmou que não foi procurado pelo Cruzeiro.

Desafios

Uma das metas de Pedro Martins será na montagem de um elenco enxuto. Recentemente, Alexandre Mattos afirmou que o clube trabalhava com uma previsão de folha salarial de R$ 4,5 milhões. Depois que o Cruzeiro virou SAF, e Ronaldo adquiriu 90% das ações, ficou definido que esse valor cairá para menos da metade.

Antes da Era Ronaldo, a Raposa havia anunciado nove reforços: o goleiro Jailson, o lateral Pará, os zagueiros Maicon e Sidnei, os meio-campistas Fernando Neto, Filipe Machado, Pedro Castro e João Paulo e o atacante Edu. A equipe de transição do novo “dono” do clube está avaliando quem será aproveitado dentro do elenco em 2022.

