Convocado pelo técnico Cuca para o duelo com o Bragantino, neste domingo (29), no estádio Nabi Abi Chedid, o atacante Diego Costa ficará inicialmente no banco de reservas do Atlético.

Se acionado no decorrer do jogo, fará sua estreia com a camisa alvinegra, 12 dias após sua chegada a Belo Horizonte.

Mudanças

Recuperado de lesão, Mariano volta à lateral direita do Galo, e Tchê Tchê ocupa a vaga de Allan, suspenso. Além disso, Nathan Silva, que não enfrentou o Fluminense pela Copa do Brasil, retorna à zaga.

Confira abaixo a escalação do Galo:

⚽️🐔@Atletico escalado para o jogo contra o Bragantino. pic.twitter.com/mfDPXHB0c3 — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) August 29, 2021

Leia mais:

Galo enfrenta o Bragantino, valendo o título simbólico do turno do Brasileirão

Atlético informa redução de dívida com o empresário Giuliano Bertolucci

​