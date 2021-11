Grêmio e Flamengo medem forças nesta terça-feira (23), às 21h, na Arena do Grêmio, em jogo adiado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro e decisivo para ambas as equipes.

De um lado, o desesperado Tricolor, em 18° lugar, com 35 pontos. Mesmo se vencer, o time não deixará a zona de rebaixamento, já que o Juventude, 16° colocado, soma 39. Mas, obviamente, a equipe comandada por Vagner Mancini necessita urgentemente de um resultado positivo nesta terça para continuar na briga contra o rebaixamento.

Do outro, o Rubro-Negro, vice, com 66 pontos, e ainda com chances (ínfimas) de título do Brasileiro (1,5%, segundo o departamento de matemática da UFMG; o Galo, líder, tem 98,5%), porém, deixando claro que o foco principal é a Libertadores. Daqui a quatro dias, os cariocas farão a final da competição sul-americana diante do Palmeiras.

Provável escalação do Grêmio

Douglas Costa, recuperado de lesão, pode não ser titular nesta terça. Com isso, a tendência é a de que o Grêmio seja escalado com Gabriel Grando; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva, Jhonata Robert, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Provável escalação do Flamengo

No Flamengo, Renato Gaúcho deverá mandar a campo uma equipe quase toda reserva. O Urubu encara o Tricolor com Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Gomes (Arrascaeta), Diego, Thiago Maia, Vitinho e Michael; Kenedy.

Arbitragem

A arbitragem terá Braulio da Silva Machado (FIFA), auxiliado por Kleber Lucio Gil (FIFA) e Alex dos Santos. O VAR será comandado por Rodrigo Dalonso Ferreira (VAR-Fifa). Todos são catarinenses.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere.

