América e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (9), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, na Arena Independência. A partida será definitiva para o Coelho, pois, se vencer, garante vaga na Libertadores de 2022.

A última vez em que as equipes se enfrentaram foi em 22 de setembro e o placar ficou empatado por 0 a 0.

Os ingressos começaram a ser vendidos nessa terça-feira (7) para a torcida americana e, nesta quarta-feira (8), para os tricolores.

Provável escalação do América

O América vem de um empate de 0 a 0 com o Ceará, no domingo (5), e ocupa a 8° posição na tabela, com 50 pontos.

Para este jogo, Marquinhos Santos não poderá contar com os jogadores Lucas Kal e Marlon que, após receberem o terceiro cartão amarelo, contra o Ceará, estão suspensos. De toda forma, Kal não poderia ser escalado, pois está no América emprestado pelo São Paulo.

Em contrapartida, Ricardo Silva e Alê estão de volta após cumprirem suspensão.

O Coelho deve entrar em campo com: Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Ricardo Silva e João Paulo; Alê, Juninho Valoura e Juninho; Ademir, Zárate e Felipe Azevedo.

Provável escalação do São Paulo

O São Paulo chega para a partida após vencer o Juventude por 3 a 1 na segunda-feira (6) e se livrar do rebaixamento. O Tricolor Paulista soma 48 pontos e ocupa o 13° lugar na classificação.

O time enfrentará o Coelho com três desfalques. Liziero, Arboleda e Luciano estavam pendurados na partida contra o Juventude, receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática.



O Tricolor jogará com: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel, Rodrigo Nestor e Igor Gomes; Rigoni, Marquinhos e Calleri.

Arbitragem

O árbitro será Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Lorival Candido das Flores. O trio é do Rio Grande do Norte.

O VAR ficará por conta de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, também do Rio Grande do Norte.

Onde assistir ao jogo entre América x São Paulo

A transmissão da partida no Independência será feita pela Globo e Premiere.

